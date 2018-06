Supremo Tribunal nega novo pedido de liberdade a Lula da Silva

Lula da Silva foi condenado, em Janeiro, a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro, num caso relacionado com o escândalo Lava Jato.

Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil negou na sexta-feira um novo pedido de liberdade para o ex-Presidente Lula da Silva, detido em Abril por uma sentença de 12 anos e um mês de prisão por corrupção, informaram fontes oficiais, citadas pela agência Lusa.



A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, que também arquivou todas as reclamações da defesa contra o seu colega Luiz Edson Fachin, instrutor no Supremo dos processos relacionadas com o escândalo de corrupção descoberto na Petrobras, pelo qual foi condenado antigo presidente.



Alexandre de Moraes negou o recurso apresentado pelos advogados, que pediram ao mais alto tribunal do país a libertação de Lula da Silva até à resolução de um outro recurso pendente, que o próprio Luiz Edson Fachin mandou analisar pelo plenário do tribunal, composto por 11 juízes.