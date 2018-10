Tabelas salariais da função pública perdem os três níveis mais baixos

O Governo quer eliminar os três primeiros níveis salariais da tabela da função pública e que correspondem a vencimentos abaixo de 600 euros, o salário mínimo previsto para 2019. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã na sua edição desta segunda-feira, 1 de Outubro.

Em causa estão profissionais como contínuos, motoristas ou cozinheiros, exemplifica o jornal. A eliminação dos três primeiros escalões faz com que essas carreiras subam três posições e dará lugar a aumentos generalizados.

O Correio da Manhã ouviu alguns sindicatos e a expectativa é que os aumentos para todos cheguem pelo menos aos 3%.





Como o Negócios adiantou na sexta-feira, o Governo e os partidos que o apoiam no Parlamento estão a negociar aumentos salariais nominais, de valor fixo. Há vários cenários em cima da mesa, mas todos eles assentam no princípio de que os aumentos serão definidos em valor fixo, ou seja em euros e não em percentagem; e irão privilegiar os salários mais baixos.

Esta actualização remuneratória é vista pelo Governo como um mero complemento daquela que é a principal medida de valorização remuneratória, que é o descongelamento das progressões na carreira. Só por esta via, asseguram as contas divulgadas pelo Ministério das Finanças, os salários da Função Pública subirão em média 3,1% (os 2,9% citados por António Costa e Carlos César correspondem a uma primeira estimativa que ficou desactualizada).

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público reúne-se esta quinta-feira com os sindicatos no âmbito das reuniões de preparação do Orçamento do Estado para 2019. A proposta deverá chegar aos representantes sindicais ainda esta segunda-feira.