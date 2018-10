Tácticas para cortar nas despesas mensais

A electricidade e as comunicações são importantes despesas mensais que as famílias enfrentam. Segundo o INE, 31,9% da despesa total anual por agregado é feita com habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis. Com as comunicações, a despesa pesa 3,2%. Há pois que fazer contas quando se trata de contratar estes serviços. Cada euro poupado pode ser precioso.