Tarifas de Trump não ameaçam Portugal. Para já

"Se as medidas avançarem como planeado, o impacto económico na União Europeia seria reduzido dada a relativamente baixa importância que o sector [do aço e alumínio] tem na economia no total da União Europeia e a baixa percentagem dessas exportações destinadas para os EUA", referiam os analistas da BMI Research.



Pelas contas da unidade de research da Fitch, do total das exportações de aço da União Europeia, apenas 4% tem como destino os EUA. "Isto significa que apenas 0,001% do total das exportações da UE são exportações de aço ou alumínio para os EUA", explicam os analistas da BMI Research. Apenas o Reino Unido, que está de saída da UE, tem uma maior (mas ainda pequena) dependência do aço que exporta para os EUA.

Uma análise mais aprofundada reforça a ideia de que, para já, estas tarifas não vão ter um impacto significativo em Portugal. Nos números compilados pelo GEE da base de dados do INE é possível perceber que grande parte do valor exportado deste grupo de produtos refere-se a produtos transformadas de aço ou alumínio.Até ao momento, o que se sabe é que as tarifas dos EUA incidem apenas sobre as matérias-primas em si, ou seja, o aço e o alumínio não transformado, excluindo-se os vários produtos transformados feitos a partir destas.No entanto, é preciso destacar um sinal. De 2016 para 2017, as exportações para os EUA deste grupo de produtos aumentou consideravelmente, como é possível ver nas tabelas do GEE. Aliás, em um ano, esta categoria esteve perto de duplicar o seu valor exportado. Estes aumentos demonstram que, neste grupo de produtos, o mercado norte-americano estava a ganhar algum impulso.Apesar de ter um reduzido peso relativo, não se pode excluir que estas medidas possam vir a ter um impacto importante, nomeadamente se a guerra comercial fizer proliferar retaliações entre os países. Caso a medida de Donald Trump seja mais abrangente no futuro, incluindo os metais transformados, o impacto será mais significativo.