Tavares destaca ensino público como conquista da revolução que "valeu por séculos"

O deputado único do Livre, Rui Tavares, enalteceu hoje o acesso ao ensino público para todos como uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974, um dia que "valeu por séculos".De cravo ao peito, Rui Tavares subiu ao púlpito da Assembleia da República, em Lisboa, pela primeira vez numa sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, para um discurso em que enalteceu algumas das conquistas da 'revolução dos cravos', dia que "valeu por séculos"."A democracia que construímos com o 25 de Abril, representou finalmente uma possibilidade de acesso ao ensino para todos numa escala e de uma forma que nunca tinha existido na história de quase 900 anos deste país", vincou.Tavares evocou o exemplo de "milhões de portugueses" que viveram toda uma vida em ditadura."Não é por acaso que logo que lhes foi possível, a primeira coisa que milhões de pais e mães do nosso país fizeram foi pôr os filhos e as filhas a estudar até onde eles e elas quisessem. Ainda hoje façam a experiência, agora que eles já são avós e avôs e até bisavós, perguntem-lhes o que lhes dá mais orgulho e ouvirão: a neta que acabou o mestrado e quer fazer o doutoramento, o neto que esta a fazer Erasmus", disse.Para o deputado único do Livre, "nada é tão importante quanto aprofundar a democracia", "debater e escolher um novo modelo de desenvolvimento" para o país e "levá-lo a cabo"."É isso que devemos ao 25 de abril, agora chegou o momento de dar de volta", rematou.