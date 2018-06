(Notícia em actualização)

A taxa de desemprego de Abril de 2018 fixou-se em 7,2%, menos 0,2 pontos percentuais do que tinha sido divulgado há um mês na estimativa provisória. Em Março a taxa de desemprego tinha sido de 7,5%."A taxa de desemprego de Abril de 2018 situou-se em 7,2%, tendo tido uma revisão de menos 0,2 p.p. face à estimativa provisória divulgada há um mês", revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, dia 29 de Junho, referindo que "ter-se-á de recuar até Novembro de 2002 para se encontrar uma taxa inferior a esta (7,1%)". Em termos homólogos, ou seja, comparando com Abril de 2017, a redução é de 2,3 pontos percentuais.Contudo, esta descida vai encontrar um precalço em Maio, caso a estimativa provisória se confirme. De acordo com o INE, a taxa de desemprego de Maio deverá subir para os 7,3%, mais 0,1 pontos percentuais face a Abril.A confirmar-se, esta será a primeira subida mensal da taxa de desemprego desde Fevereiro de 2016. Em Janeiro desse ano a taxa de desemprego foi de 12%, tendo depois subido para 12,2% no mês seguinte. Desde essa altura que a taxa de desemprego tem sempre vindo a cair, ou seja, há 27 meses - isto se se confirmar que em Maio sobe.