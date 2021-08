Taxa de desemprego cai para 6,6% em julho

A taxa de subutilização de trabalho – que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego – situou-se em 12,5%, menos 0,3 pontos percentuais face a junho.



(Notícia atualizada)

A taxa de desemprego em Portugal situou-se em 6,6% em julho, mantendo a tendência de queda. Segundo a estimativa divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), essa taxa terá ficado 0,2 pontos percentuais abaixo do mês anterior e 1,5 pontos percentuais abaixo do mesmo mês do ano passado.O INE estima que, em julho, a população desempregada se tenha fixado em 341 mil pessoas, menos 11,6 mil em comparação com o mês anterior. Face ao período homólogo, o número de desempregados registou uma queda de 15,7% (com menos 63,7 mil desempregados) e uma queda de 3,7% (13 mil) em relação ao registado três meses antes.A taxa de desemprego de jovens caiu para 21,8%, menos 1,2 pontos percentuais face a junho, enquanto a taxa de desemprego de adultos caiu 0,1 pontos percentuais para 5,1%. Também a população inativa diminuiu 1% em julho para um total de 2.495,7 mil pessoas.Já a população empregada aumentou em julho 0,8% em relação ao mês anterior e 2,7% relativamente a três meses antes. Em comparação com igual período homólogo, a subida foi de 5,2%. A população empregada totalizou os 4.842,7 mil pessoas, mais 39,5 mil do que em junho.