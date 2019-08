A taxa de desemprego desceu no segundo trimestre, tanto perante os três meses anteriores como no período homólogo.

Já a taxa de desemprego de jovens situou-se em 18,1%, subindo em relação ao trimestre anterior e diminuindo face ao homólogo.



(Notícia em atualização)

A taxa de desemprego desceu para 6,3% no segundo trimestre deste ano, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira, 7 de agosto. Os números divulgados representam uma queda tanto face ao trimestre anterior (de 0,5 pontos percentuais) como no período homólogo de 2018.Segundo o INE, a população desempregada diminuiu 7,1% (cerca de 25,1 mil pessoas) em comparação com o trimestre anterior e 6,6% (23,3 mil) em relação ao segundo trimestre de 2018. Estima-se que, no segundo trimestre deste ano, fossem 328,5 mil as pessoas sem emprego.