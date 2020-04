Taxa de desemprego desceu em fevereiro para 6,4%. Covid impediu estimativa para março

Segundo o INE, a taxa de desemprego desceu em fevereiro para 6,4%, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior. Restrições da covid-19 fizeram com que INE não conseguisse divulgar estimativa provisória para o mês de março.

A taxa de desemprego desceu para 6,4% em fevereiro, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior, divulgou o INE nesta quarta-feira, 29 de abril. No entanto, e ao contrário do que é habitual, não foi divulgada uma estimativa provisória para o mês de março.





Habitualmente, as estimativas mensais de desemprego apresentam os valores provisórios para o mês de referência e os definitivos para meses anteriores. Na divulgação feita hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma os valores de fevereiro, mas não apresentou nenhuma estimativa para março.



Segundo o INE, os dados divulgados hoje já foram "parcialmente influenciados" pelas restrições causadas pela pandemia da covid-19. Um exemplo é, precisamente, a impossibilidade de "proceder à habitual divulgação das estimativas provisórias para o trimestre centrado em março de 2020".



Covid-19 já explica descida da população empregada em fevereiro



Por outro lado, alguns dados de fevereiro podem já ter sido influenciados pela covid-19, sobretudo na população empregada e na população ativa, explica o INE.



Em fevereiro de 2020, a população empregada foi estimada em 4,838 milhões de pessoas, tendo diminuído 0,4% (18,4 mil) em relação ao mês anterior e 0,4% (17,2 mil) relativamente a três meses antes (novembro de 2019).



Por outro lado, a população desempregada foi estimada em 331,6 mil pessoas, menos 5,8% (20,4 mil) do que em janeiro de 2020, menos 4,4% (15,3 mil) relativamente a novembro de 2019 (três meses antes) e 1,4% (4,6 mil) por comparação com fevereiro de 2019.



Em fevereiro de 2020, a população ativa – estimada em 5,170 milhões de pessoas – diminuiu 0,7% (38,8 mil) em relação a janeiro de 2020, 0,6% (32,5 mil) em relação a três meses antes e 0,3% (13,5 mil) por comparação com o mês homólogo de 2019.







Em fevereiro, a taxa de desemprego também caiu face aos três meses anteriores (em 0,3 pontos percentuais) e face ao mesmo mês de 2019 (em 0,1 pontos percentuais). Além disso, o valor divulgado hoje revela também uma revisão em baixa face à estimativa que o INE tinha divulgado há um mês.