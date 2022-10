Taxa de desemprego em Espanha sobe para 12,67% no terceiro trimestre

A taxa de desemprego em Espanha fixou-se em 12,67% no terceiro trimestre do ano, uma subida de 18 décimas em relação ao trimestre anterior, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.No trimestre anterior (abril a junho), a taxa de desemprego em Espanha tinha caído para 12,48%, o valor mais baixo desde finais de 2008, com o número de pessoas desempregadas a situar-se abaixo dos três milhões também pela primeira vez desde 2008.O número de pessoas desempregadas em Espanha aumentou entre julho e setembro em 60.800 pessoas, mas continua a manter-se abaixo dos três milhões (2.980.200).No terceiro trimestre do ano, aumentou o desemprego nos serviços (mais 85.700 pessoas sem trabalho), na agricultura (mais 14.400) e na indústria (mais 6.400).Por outro lado, diminuiu o número de pessoas desempregadas na construção (menos 14.900).Nos últimos 12 meses, o desemprego em Espanha diminuiu em 436.500 pessoas e a taxa de desemprego diminuiu 1,90 pontos.Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.