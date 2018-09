Taxa de desemprego estabiliza nos 6,8%

Ricardo Castelo/Negócios

A taxa de desemprego terá estabilizado nos 6,8% nos últimos três meses, de acordo com a estimativa provisórios publicada esta sexta-feira, dia 28 de Setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Há quase 16 anos que não era tão baixa.



A estimativa definitiva para Julho fixou a taxa de desemprego nos 6,8%, o mesmo valor registado em Junho. A estimativa provisória para Agosto aponta para o mesmo valor, representando uma estabilização da taxa de desemprego nos últimos três meses. Em termos homólogos, a taxa de desemprego caiu dois pontos percentuais.

Os valores destacados pelo INE estão ajustados de sazonalidade, o que significa que descontam o efeito do Verão, que geralmente é positivo para a taxa de desemprego uma vez que são criados postos de trabalho temporários.

"Desde Setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa como as de Junho e Julho de 2018", destaca o INE. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego (não ajustada de sazonalidade) fixou-se nos 6,7%, um mínimo de 2004. A meta para 2018 do Governo era uma taxa de desemprego de 7,6%.

De acordo com os dados provisórios, em Agosto havia 352,5 mil desempregados em Portugal, ligeiramente acima dos 350,7 mil registados em Julho. A população empregada também caiu para os 4,8 milhões, abaixo dos 4,804 milhões de pessoas em Julho.

A taxa de desemprego dos jovens situou-se nos 19,5%, tendo diminuído 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior. Há 74,9 mil desempregados jovens. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego jovem atingiu o valor mais baixo em nove anos.



(Notícia actualizada pela última vez às 11h27)