Ao mesmo tempo, os jovens "nem-nem" - ou seja, que não estão empregados nem estão em educação ou formação - representam 8,9% dos jovens entre os 15 e os 34 anos (inclui um período mais longe daquele que é considerado para a taxa de desemprego jovem).



O peso dos "nem-nem" no total dos jovens diminuiu 1,6 pontos percentuais no segundo trimestre, face ao trimestre anterior. Segundo o INE, observou-se "uma diminuição em todos os níveis de escolaridade, sendo superior no grupo dos que completaram o ensino secundário e pós-secundário".



Subutilização do trabalho também em queda



As boas notícias do mercado de trabalho alargam-se também à subutilização do trabalho que caiu para os 13,3%. "Este valor é inferior em 1,9 p.p. ao do trimestre anterior e em 3,3 p.p. ao do trimestre homólogo de 2017", concretiza o INE.



Ao todo são 718,7 mil pessoas que estão desempregadas, em situação de subemprego (tempo parcial), inactivos à procura de emprego mas não disponíveis ou inactivos disponíveis mas que não procuram emprego.



"A população desempregada e a subutilização do trabalho têm descrito uma trajectória descendente desde o 1.º trimestre de 2013, acumulando até ao momento uma diminuição de 62,0% e de 51,1%", descreve o Instituto Nacional de Estatística, referindo que os números incluídos neste indicador diminuíram em todas as componentes.



Contudo, é preciso ter cautela na análise da taxa de subutilização do trabalho. Em publicações passadas o INE alertava que "aquando da análise deste indicador é necessário, contudo, ter em conta que se trata de uma medida que sobrestima a subutilização do trabalho".

