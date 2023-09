Taxa de desemprego na Alemanha cai para 5,7% em setembro

A taxa de desemprego na Alemanha caiu para 5,7% no início da recuperação outonal, menos uma décima que em agosto, embora comparativamente pouco para um mês de setembro devido à debilidade económica, foi anunciado esta sexta-feira.De acordo com a agência federal de emprego alemã (BA), na Alemanha havia 2.627.000 pessoas sem trabalho em setembro, menos 69.000 do que no mês anterior.Em dados ajustados aos efeitos sazonais, o número de pessoas sem trabalho aumentou em 10.000, adianta a BA.Em relação a setembro do ano passado, o número de desempregados aumentou em 141.000 e a taxa de desemprego subiu três décimas de ponto percentual."A retoma do outono, que está apenas a começar, está a revelar-se comparativamente fraca este ano. O desemprego e o subemprego estão a diminuir, mas menos do que o habitual em setembro", declarou o responsável regional do BA, Daneil Terzenbach.No entanto, sublinhou que "no essencial, o mercado de trabalho alemão permanece estável".O subemprego, que também tem em conta as mudanças na política de trabalho e a incapacidade de curto prazo para o trabalho, aumentou em dados corrigidos de variações sazonais em 15.000 em relação ao mês passado, para 3.440.000, ou seja, mais 190.000 do que há um ano.Excluindo os refugiados ucranianos, o número de subempregados teria sido apenas 105.000 superior ao do ano passado.O número de trabalhadores em regime de trabalho a tempo reduzido subsidiado ("Kurzarbeit") situou-se em 124.000 em julho - o último mês com dados reais - após 158.000 em junho e 156.000 em maio.Em setembro, 779.000 pessoas receberam subsídios de desemprego, mais 81.000 do que há um ano.Além disso, 3.925.000 pessoas - 7,2% da população ativa - receberam a prestação social básica para quem procura emprego em setembro, mais 84.000 do que há um ano.Em setembro, foram registadas 761.000 vagas na BA, menos 113.000 do que há um ano.