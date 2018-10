O mercado de trabalho dos EUA continua a registar uma evolução saudável. A taxa de desemprego baixou para 3,7% em Setembro, um mínimo de 1969. É preciso recuar 48 anos para encontrar um nível de desemprego tão baixo na economia norte-americana.

Foram criados 134 mil postos de trabalho em Setembro, abaixo dos 270 mil empregos criados no mês anterior, de acordo com os números avançados pelo Departamento do Trabalho norte-americano. Tal poderá dever-se, em parte, ao impacto do furacão Florence. A estimativa da Bloomberg era de 185 mil.A economia norte-americana está perto do nível de emprego pleno, o que reforça as expectativas que já existem de que a Reserva Federal liderada por Jerome Powell deverá subir os juros pela quarta vez este ano - a terceira vez foi na semana passada . Esta quinta-feira Powell disse que a economia passava por uma fase "marcadamente positiva".

Os cortes nos impostos das empresas implementados por Donald Trump estarão a contribuir para este enquadramento económico, mesmo com a guerra comercial a prejudicar alguns sectores.



No entanto, os especialistas recomendam cautela por causa do furacão. "Haverá distorções", admite o economista da Jefferies, Thomas Simons, referindo que só no próximo mês é que os dados serão mais sólidos. O próprio Departamento do Trabalho admitiu que os dados foram afectados parcialmente pelo furacão Florence, ainda que não seja possível quantificar esse impacto.