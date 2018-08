Taxa de desemprego nos EUA baixa para 3,9% mas crescimento das contratações abranda

O mercado de trabalho dos EUA continua a registar uma evolução saudável, embora o número de postos de trabalho tenha ficado abaixo do esperado no mês passado.

A economia norte-americana criou 157 mil novos empregos em Julho, um número que ficou abaixo das estimativas dos economistas (193 mil empregos), embora o registo de Junho tenha sido revisto em alta.





Segundo anunciou o Departamento do Trabalho dos EUA, no mês de Junho a economia tinha criado 248 mil postos de trabalho, bem acima do projectado anteriormente. As revisões efectuadas nos últimos dois meses adicionaram 59 mil novos empregos, o que atira a média de três meses para 224 mil.





Este número mostra como o mercado de trabalho na maior economia do mundo está a evoluir de forma positiva. Um facto também comprovado pela evolução da taxa de desemprego, que em Julho baixou uma décima para 3,9%. A descida no mês passado reflecte o decréscimo de 284 mil no número de desempregados e o aumento de 389 mil no número de empregados.