Conforme explica o INE, a população desempregada aumentou em 5,8 mil pessoas em abril (o equivalente a mais 1,7% face ao mês anterior) e o número de empregados manteve-se praticamente inalterado – foram criados mais 1,6 mil postos de trabalho.



(Notícia em atualização)

A taxa de desemprego subiu para 6,6% em abril, revelou esta sexta-feira, 28 de junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta é a primeira subida no indicador mensal desde novembro de 2018 e parece confirmar a ideia de que as melhorias no mercado de trabalho estão cada vez mais curtas. Em maio deve estagnar, antecipa o INE.A subida foi mais ligeira do que o inicialmente esperado pelo organismo de estatísticas: em vez de duas décimas, a taxa de desemprego avançou em abril apenas uma décima. Olhando para os últimos meses, verifica-se que o valor ronda os 6,6%, mais décima menos décima, desde setembro do ano passado. Um sinal de que as melhorias no mercado de trabalho podem estar a chegar ao fim.