Miguel Baltazar/Negócios

A taxa de desemprego voltou a descer em Maio de 2018, para 7%, atingindo agora o valor mais baixo desde Outubro de 2002. O valor foi divulgado esta segunda-feira, 30 de Julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Para Junho a estimativa provisória é de nova descida, para 6,7%.O INE esperava uma subida da taxa de desemprego para Maio, mas o número ficou afinal melhor do que o antecipado. Em vez de 7,3%, o que representaria um agravamento de duas décimas no desemprego, a taxa desceu para 7%, uma melhoria de uma décima.Comparando com o mesmo mês de 2017, a taxa de desemprego mostra bem a melhoria verificada no mercado de trabalho no período de um ano: a descida é de 2,2 pontos percentuais.Para Junho, a perspectiva volta a ser positiva, com o INE a antecipar nova queda, desta vez para 6,7%. A confirmar-se este valor, será preciso recuar a Setembro de 2002 para encontrar um registo mais baixo, mostram as séries do INE.Apesar das boas notícias da descida do desemprego, os dados do INE recomendam cautela. É que a descida do desemprego não se verificou sobretudo por causa da criação de novos postos de trabalho. No que toca ao emprego a evolução de Abril para Maio foi, aliás, quase nula – foram criados 1,7 mil empregos em termos líquidos, o que corresponde a um aumento de 0,04%.Ou seja, a diminuição da taxa de desemprego deveu-se sobretudo à saída de pessoas do mercado de trabalho, para a população inactiva, cujo número baixou em 3,3 mil, mostra o boletim. É por isso que a taxa de emprego se manteve inalterada em Maio face a Abril, em 61,6%.Para Junho, a perspectiva melhora. O INE espera uma criação de emprego mais robusta, de 13,2 mil postos de trabalho, o que fará subir a taxa de emprego para 61,8%. Já a população activa deverá manter-se quase inalterada, diminuindo em apenas 2,5 mil pessoas, indica o INE.(Notícia actualizada às 11h55)