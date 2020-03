Esta taxa de inflação representa uma desaceleração face a janeiro, mês em que se atingiu um máximo de abril de 2019 . Como mostra o gráfico, desde o ponto baixo de julho (-0,3%) que os preços no consumidor estavam a acelerar, uma tendência que foi agora interrompida.



Mais revelador que a inflação está em travagem - e que continua em níveis baixos - é o número da inflação subjacente. Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil pela maior exposição a choques temporários -, a taxa fixou-se nos 0,1% em fevereiro, abaixo dos 0,4%.



A justificar este desempenho da taxa de inflação esteve o menor crescimento dos preços nos transportes e nas bebidas alcoólicas e tabaco, assim como a maior queda dos preços no vestuário e no calçado (-2,9%). Em sentido contrário esteve a aceleração do aumento dos preços nos restaurantes e hotéis e a menor redução dos preços nas comunicações.



Em fevereiro, a inflação média dos últimos 12 meses fixou-se nos 0,3%, abaixo dos 0,4% registados em janeiro. Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,5% em fevereiro, abaixo dos 0,8% em janeiro.



O Governo prevê na proposta do Orçamento do Estado para 2020 uma variação de 1,1% para o IHCP português este ano.

Rendas sobem 3,3% em fevereiro

"A variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 3,3% em fevereiro de 2020, taxa inferior em

0,1 p.p. à apurada no mês anterior", escreve o INE.



Em Lisboa, o crescimento das rendas é mais intenso (4,1%), sendo que os aumentos são transversais a todas as regiões do país.

