Taxa de inflação aumenta para 1% na Zona Euro

A taxa de inflação na Zona Euro aumentou para 1%, em novembro, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira, 29 de novembro, pelo Eurostat.

A última vez que a taxa de inflação tinha aumentado foi em junho, tendo desde então descido progressivamente, atingindo o valor mais baixo desde novembro de 2016.

Novembro de 2019 marca a inversão da tendência de abrandamento no aumento dos preços no consumidor. A contribuir para esta evolução esteve o segmento de alimentação, álcool e tabaco, bem como o de serviços.

Por países, a Eslováquia e os Países Baixos são os que reportam os maiores aumentos de preços (3,2% e 2,6%, respetivamente). Do lado oposto está Portugal, com uma taxa de inflação de 0,2%, um valor que, ainda assim reflete um acelerar dos preços no consumidor, uma vez que em outubro a taxa de inflação tinha sido de -0,2%.