Taxa de inflação cai para 1% em Outubro

O aumento de preços no consumidor abrandou o ritmo de aumento, o que ditou uma queda da taxa de inflação para 1%.

Reuters

A taxa de inflação em Portugal caiu de 1,4%, em Setembro, para 1%, em Outubro, de acordo com a estimativa rápida publicada esta quarta-feira, 31 de Outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em Setembro a taxa de inflação tinha acelerado, invertendo-se agora essa tendência.

"A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá aumentado de 7,0% em Setembro para 7,3% em Outubro", revela o INE.

Os dados hoje divulgado são provisórios, prevendo-se que sejam revelados os dados definitivos no dia 13 de Novembro.



A inflação em Portugal teve um comportamento oposto da registada na Zona Euro, onde os preços aceleraram para 2,2%, de acordo com a informação divulgada pelo Eurostat.

(Notícia actualizada às 10:13 com mais informação)