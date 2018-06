Taxa de inflação em Portugal sobe para 1,6% em Junho

O crescimento dos preços no consumidor acelerou de 1%, em Maio, para 1,6%, em Junho, revela o INE.

A taxa de inflação em Portugal subiu de 1%, em Maio, para 1,6%, em Junho, revela esta sexta-feira, 29 de Junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 1,6% em Junho de 2018 (o valor apurado para Maio foi 1,0%)", informa o INE.