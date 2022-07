Taxa de juro de novos empréstimos para casa sobe a máximos de julho de 2019

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu para 1,26% em maio deste ano, o valor mais elevado desde julho de 2019, é o que indicam os mais recentes dados do Banco de Portugal.





No quinto mês do ano os bancos concederam 2.297 milhões de euros de novos empréstimos às famílias, um aumento de 381 milhões face a abril. O crédito à habitação registou também um incremento e totalizou 1.519 milhões de euros, a par com o crédito ao consumo que ascendeu aos 551 milhões e o crédito que para outros fins que subiu para os 227 milhões.





A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu de 1,07% em abril, para 1,26% em maio, o valor mais elevado desde julho de 2019.





Já os novos empréstimos dos bancos às empresas verificaram um aumento de 22% face a abril, situando-se nos 2.130 milhões de euros.





Em maio, o montante de novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas foi de 2.130 milhões de euros, mais 22% do que em abril. Este aumento verificou-se tanto nos empréstimos até um milhão de euros como nos empréstimos acima deste valor, que perfizeram respetivamente, 1.200 e 930 milhões de euros.





A taxa de juro média aumentou de 1,85% para 2,05%, subindo para 2,14% nos empréstimos até um milhão de euros e para 1,92% nos empréstimos acima de um milhão de euros.





Em Portugal, entre dezembro de 2021 e maio de 2022, 65% do montante de novos empréstimos à habitação foi concedido com prazo de fixação inicial da taxa de juro até um ano, o que tem contribuído para a reduzida taxa de juro dos novos empréstimos à habitação em Portugal.





Para estas estatísticas são consideradas as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na Zona Euro.





Taxas de juro e montantes de novos depósitos



O montante de novos depósitos de particulares registou uma subida para 3.955 milhões de euros, depois de ter sido de 3.572 milhões em abril. A taxa de juro média manteve-se no mínimo histórico de 0,04% pelo sétimo mês consecutivo. Do montante de novos depósitos constituídos no quinto mês do ano, 88% foi aplicado em depósitos a prazo até um ano, também remunerados à taxa de juro média de 0,04%.





Em relação às empresas, os novos depósitos totalizaram 1.002 milhões de euros, dos quais 967 foram aplicados em depósitos a prazo até um ano, remunerados a uma taxa de juro média de 0,05%. Na Zona Euro, a taxa de juro média dos novos depósitos de empresas até um ano permanece negativa desde agosto de 2019.