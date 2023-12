Taxa de ofertas de emprego recua para 2,9% na Zona Euro

A taxa de ofertas de emprego recuou, no terceiro trimestre, para os 2,9% na Zona Euro e os 2,6% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, na área do euro, a taxa de ofertas de emprego baixou para os 2,9%, que se compara com a de 3,1% do mesmo trimestre de 2022 e a de 3,0% registada entre abril e junho.No conjunto dos 27 Estados-membros, por seu lado, o indicador recuou para os 2,6% quer na variação homóloga (2,9%), quer em cadeia (2,7%).Entre os Estados-membros, as taxas mais elevadas de ofertas de emprego registaram-se na Bélgica (4,7%), nos Países Baixos (4,5%), na Áustria (4,2%) e na Alemanha (4,1%).Já as mais baixas foram observadas na Bulgária e Roménia (0,8% cada), Espanha e Polónia (0,9% cada), Eslováquia (1,1%) e Irlanda (1,2%).Portugal, no terceiro trimestre, apresentou a sétima menor taxa de ofertas de emprego (1,4%), que recuou face à de 1,7% do mesmo período de 2022 e à de 1,5% registada entre abril e junho.