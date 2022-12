Taxa de poupança nunca encolheu tão rapidamente

Segundo o INE, a taxa de poupança das famílias diminuiu para 5,1% do rendimento disponível bruto no terceiro trimestre, menos 1 ponto percentual do que no trimestre anterior. Mas comparando esta taxa com a registada no período homólogo, a queda é de 6,5 pontos percentuais, a maior da série do INE, com início em 1999.

Taxa de poupança nunca encolheu tão rapidamente









