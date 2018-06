Taxa turística de Gaia terá valor para época alta e outro para época baixa

No concelho de Gaia vai ser implementada uma taxa para dormidas de turistas, sendo que metade do ano, que inclui os meses de Verão, o valor é igual ao que o Porto anunciou e outra metade é de um euro.

Esta tarde, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, explicou à vereação que a taxa, que agora se chama 'Taxa de Cidade', ia ser implementada em Abril, mas foi decidido mudar o regulamento.

"Assumimos que há sazonalidade na pegada ecológica. Existe, de facto, um impacto diferente em meses de época alta e baixa. Este é um regulamento de Segunda Geração. O Município adiou a implementação da taxa, preferido abdicar de dois/quatro meses de receita e implementar uma taxa justa", explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

Já perante as dúvidas do PSD, que é oposição à maioria PS que governa a autarquia de Gaia, Vítor Rodrigues disse que "a redução de preço pode significar aumento de escala", mantendo a estimativa de que sejam angariados três milhões de euros por ano com esta taxa.

Além dos valores, foi alterada de 13 para 16 anos a idade em que é paga por dormida, entre outros aspectos.

A taxa começará a ser cobrada em Setembro, enquanto o regulamento foi hoje aprovado com duas abstenções do PSD.