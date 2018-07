Técnicos de diagnóstico e terapêutica iniciam greve nacional de 24 horas

Segundo um dos sindicatos que convocou a greve, representantes dos trabalhadores estiveram reunidos este mês com o Ministério da Saúde, mas não houve apresentação de qualquer proposta concreta para responder às reivindicações dos profissionais, como afirmou à agência Lusa o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas do Diagnóstico e Terapêutica, Luís Dupont.

A paralisação de 24 horas deve afectar análises clínicas, meios complementares de diagnóstico e alguns tratamentos, sobretudo nos hospitais.