Teixeira dos Santos: Menos IRC podia impulsionar investimento

O antigo ministro das Finanças diz simpatizar mais com a tributação indirecta do que com a directa.

Fernando Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças e actual presidente do EuroBic defende uma redução do IRC no próximo Orçamento do Estado. Admite que poderia ser apenas uma redução ligeira mas ainda assim seria um "sinal positivo" que podia impulsionar o investimento.





O Orçamento do Estado para 2019, segundo Teixeira dos Santos, tem de manter a confiança ganha e incentivar mais o investimento na economia.