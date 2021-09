Teletrabalho: aumento de luz e net suportado por empresas

As empresas arriscam vir a ser obrigadas a pagar as despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, incluindo os custos com a energia e com a internet, se ficar demonstrado que houve um acréscimo de gastos das despesas que o trabalhador tinha antes de aderir ao teletrabalho.A mudança surge em propostas entregues na Assembleia da República por bloquistas e socialistas, no final desta semana, noticia o Público.Segundo o jornal, o PS deixou cair no texto de substituição agora entregue parte da formulação que tinha apresentado em abril, onde definia que o pagamento das despesas adicionais seria feito por acordo entre a empresa e o trabalhador.Em abril, o texto apresentado pelo PS determinava que "todas as despesas adicionais que, comprovadamente, e com o acordo do empregador, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou do uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos na realização do trabalho, incluindo os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas, são compensadas pelo empregador".O projeto entregue pelos bloquistas aponta também nesse sentido da compensação sem que tenha de haver um entendimento entre empregador e funcionário.No texto de substituição entregue no Parlamento, os socialistas alteram também a formulação inicial relativa ao cálculo das despesas com o teletrabalho: na proposta inicial, o PS remetia o cálculo para o Código do Trabalho. Agora, clarifica o conceito de despesas adicionais, definindo-as como "as correspondentes à aquisição de bens e/ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes [de ter iniciado o teletrabalho], assim como as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo", de acordo com o Público.