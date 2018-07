Tensão política na Alemanha aumenta devido à política de migração

O acordo alcançado em Bruxelas não agradou o aliado de Angela Merkel. O ministro do Interior, e líder do partido do CSU, insiste que não vê outra alternativa a não ser expulsar migrantes. Esta posição aumenta os receios de uma cisão no Executivo alemão, o que provocaria uma crise política na maior economia europeia.

Reuters

Angela Merkel tem tentado salvar a coligação que lhe permite liderar o rumo de Berlim, mas a política externa, em especial a de migração, está a provocar cisões no Governo. A União Europeia fechou, na semana passada, um acordo, considerado vago. E que não está a ser suficiente para acalmar as vozes contra dentro do Governo alemão.

A chanceler alemã propôs, este sábado, aos parceiros de governo várias medidas de controlo da imigração, incluindo acordos de repatriamento com 14 parceiros europeus, entre os quais Portugal, para pôr fim às divisões que ameaçam a coligação.

Mas não terá sido suficiente. O líder do partido-irmão bávaro (CSU) da CDU, Horst Seehofer, defendeu, numa reunião do seu partido, que não vê alternativa a recusar a estadia a migrantes que cheguem à fronteira da Alemanha. Uma posição que choca frontalmente com a de Merkel. O responsável revelou aos membros do seu partido que as negociações com Merkel, encetadas este sábado, não tiveram sucesso, de acordo com a Reuters, que cita uma fonte não identificada.

O ministro alemão do Interior defende que os migrantes que tenham sido inicialmente registados noutro Estado-membro da União Europeia sejam deportados uma vez chegados junto às fronteiras da Alemanha. Esta intenção coloca em causa o funcionamento do acordo de Dublin que está em vigor e determina a forma como são geridos os requerimentos de asilo feitos por migrantes que tentem obter residência na UE. Desde logo porque o exemplo alemão tenderia a levar outros países a seguir igual prática.

Segundo o Guardian, o responsável, que é o ministro do Interior, terá ameaçado avançar com a medida por si defendida se Merkel não apresentar uma solução até ao final do dia. Seehofer tinha agendada uma conferência de imprensa para o final do dia de domingo, mas adiou a sua declaração numa altura em que, segundo a imprensa internacional, está a debater com o seu partido o caminho que devem percorrer.

A aliança CDU-CSU vigora desde 1949 mas está agora fragilizada, uma vez que os deputados bávaros apoiam as medidas propostas pelo seu líder.

Sem o apoio dos parlamentares da CSU, o governo de coligação entre a CDU e o SPD deixaria de ter maioria absoluta no Bundestag. Merkel nunca governou sem maioria absoluta no parlamento e essa não é uma prática habitual no sistema político germânico.