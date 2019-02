EPA

Theresa May está a considerar um plano para atrasar o Brexit, avança a Bloomberg. Depois de ter negado essa posibilidade, argumentando que seria adiar um problema que se manterá , a primeira-ministra britânica quer impedir que o Reino Unido abandone a União Europeia sem um acordo no próximo mês.A líder dos conservadores deverá permitir uma discussão sobre o assunto numa reunião do Governo esta terça-feira, 26 de fevereiro. A ideia é prolongar o prazo do Brexit para lá de 29 de março. Durante o fim de semana foi noticiado que em Bruxelas haveria disponibilidade para dar mais dois anos a Londres.Após a reunião do Governo, May vai ao Parlamento britânico revelar as conclusões. A estratégia da primeira-ministra continua a ser aprovar o acordo existente entre as duas partes - cuja nova votação está marcada para dia 12 de março -, mas caso não haja maioria será necessário algum tipo de adiamento para evitar uma saída caótica.Contudo, o prolongamento do prazo de saída será desafiante para ambos os lados. Por um lado, Bruxelas veio logo desmentir a notícia, referindo que primeiro o Reino Unido tem pedir o adiamento e depois este terá de ser aceite por todos os Estados-membros.Por outro lado, em Londres, May poderia reverter as demissões dos ministros que se recusam a sair da UE sem acordo , mas também arriscaria ter à perna os mais eurocéticos do Partido Conservador. A primeira-ministra terá agora de lidar também com uma mudança de posição por parte da oposição.O líder trabalhista decidiu apoiar um novo referendo para evitar uma saída caótica. Caso não consiga convencer Theresa May a negociar um acordo onde as relações entre o Reino Unido e a União Europeia sejam mais profundas, Jeremy Corbyn vai apoiar a realização de um segundo referendo . Ambas as hipóteses têm sido rejeitadas pela primeira-ministra.Tanto a abertura de May para um adiamento como a de Corbyn para um segundo referendo terão o efeito de soar alarmes junto dos políticos pró-Brexit. A Bloomberg escreve que a primeira-ministra poderá usar esse medo de reversão do Brexit para colher apoios para o acordo que o atual Governo conseguiu junto de Bruxelas.Ontem Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado da União Europeia, disse que adiar o Brexit era a decisão mais "racional"