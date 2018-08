Theresa May diz que falta de acordo para o Brexit "não seria o fim do mundo"

A primeira-ministra britânica diz ainda acreditar num "bom acordo", mas está de momento a tomar todas as precauções para enfrentar o cenário oposto, o qual acredita que "não seria o fim do mundo".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, considera que a inexistência de um acordo com a União Europeia para a saída do bloco não é o pior dos cenários. "Eu disse desde o início que não haver acordo é melhor que um mau acordo", afirmou a responsável britânica, para quem uma saída sem termos definidos "não seria o fim do mundo".





A partida do Reino Unido para a independência da União Europeia está marcada para o próximo dia 29 de Março. O Governo está em preparação para que, "caso estejamos nessa situação [de ausência de acordo] possamos enfrentá-la com sucesso", disse May, embora repetisse que ainda espera que seja possível "um bom acordo".





Entre as declarações de May, que falou aos jornalistas a bordo de um avião quando se dirigia para várias visitas oficiais no continente africano, a primeira-ministra fez referência por mais de uma vez ao líder da Organização do Comércio Mundial, Roberto Azevedo. Este defendeu recentemente que as trocas comerciais não iriam cessar se as tentativas de firmar um acordo fossem infrutíferas.