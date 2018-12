Theresa May pede apoio dos deputados a acordo de saída da UE

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu esta terça-feira o apoio dos deputados ao acordo do Brexit, apelando ao seu "compromisso" com o país, no início de um debate parlamentar de cinco dias, que antecede a votação.

Reuters

A chefe de Governo assegurou com o acordo que conseguiu com Bruxelas vai garantir "um futuro melhor" para o Reino Unido, na sua primeira intervenção nos cinco dias de debate sobre o acordo, que será votado no dia 11 de Dezembro.

Segundo Theresa May, o acordo "cumpre os objectivos que levaram os britânicos a votarem a saída da União Europeia em 2016", respeitando também os 48% que votarem pela permanência.

A primeira-ministra referiu que "é o momento" de os deputados apoiarem um acordo que "vai começar a unir o país" e rejeitou a realização de um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, considerando que iria "aumentar a divisão".

May salientou que existem deputados que esperavam um relacionamento mais distante com a União Europeia e outros que desejam o contrário, frisando que é preciso respeitar ambas as posições.

"Esta discussão prolongou-se demasiado tempo e está a corroer a política. Temos de terminar com isto e apoiar o acordo que garante uma saída suave e ordenada", afirmou May, lembrando que a saída está agendada para o dia 29 de Março de 2019.

O debate vai decorrer durante cinco dias, antes de os deputados votaram o acordo para o Brexit e a declaração política sobre a futura relação bilateral entre Londres e Bruxelas, o que vai acontecer a 11 de Dezembro.