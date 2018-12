Theresa May vai reagendar votação sobre o Brexit para meados de Janeiro

A primeira-ministra britânica afirmou esta segunda-feira, 17 de Dezembro, que pretende reagendar a votação do acordo sobre o Brexit no parlamento do Reino Unido para a semana que começa a 14 de Janeiro. Isto depois de Theresa May ter decidido adiar a votação que devia ter decorrido na semana passada.

"Muitos membros desta câmara receiam que tenhamos de tomar uma decisão em breve", disse May aos deputados na Câmara dos Comuns. "Pretendemos regressar ao debate sobre a votação [do Brexit] na semana de 7 de Janeiro e realizar a votação na semana seguinte", explicou a primeira-ministra.

A votação do acordo que enquadra juridicamente o Brexit devia ter acontecido na passada segunda-feira. Contudo, perante uma muito provável rejeição dos termos da saída britânica da União Europeia pela Câmara dos Comuns, a primeira-ministra optou pelo adiamento da votação. May - que sobreviveu entretanto a uma moção de censura - deslocou-se no dia seguinte a Bruxelas para discutir com os líderes europeus formas de obter "garantias adicionais".



A Comissão Europeia, através da porta-voz Mina Andreeva, reiterou que, para Bruxelas, "este acordo é o melhor e único possível", não havendo margem para qualquer renegociação.



Já na sexta-feira, no final do primeiro dia de trabalhos de um Conselho Europeu que voltou a ser marcado pelo Brexit, Jean-Claude Juncker admitiu estar confuso com aquilo que os britânicos pretendem, reafirmando que não há espaço para renegociações e dizendo que o melhor é mesmo estar preparado para um "não acordo".





"A Comissão vai publicar em 19 de Dezembro todas as informações úteis que dizem respeito aos preparativos para um 'não acordo'. Os preparativos estão prontos. Vamos publicar os documentos a 19 de Dezembro", declarou então o presidente da Comissão.





Na conferência de imprensa, Jean-Claude Juncker mostrou-se agastado com os avanços e recuos do lado do Reino Unido, afirmou ter "dificuldade para compreender os estados de alma dos deputados britânicos" e disse esperar que daqui por quatro semanas os "amigos britânicos" digam, por fim, "o que querem", referindo-se à nova data prevista para a votação do acordo na Câmara dos Comuns.





