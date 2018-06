Num vídeo publicado no Facebook de uma pessoa que estava no local no momento do incidente, é possível ver muita confusão entre participantes e polícia, que fez uma intervenção muito musculada e é vista nas imagens a intervir de forma violenta.







Depois da tragédia, o evento foi cancelado através de um comunicado partilhado na página oficial do Facebook da Art All Night, onde os organizadores mostram o seu pesar para com os lesados deste tiroteio.

















Um tiroteio fez um morto e deixou pelo menos 20 outras pessoas feridas, na madrugada deste domingo, no sul de Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América, noticia o Correio da Manhã.O incidente aconteceu por volta das 02h45 locais, durante o festival Art All Night, um evento artístico que decorre durante 24 horas num mercado local.A vítima mortal corresponde ao corpo de um homem com 33 anos, um dos principais suspeitos do atentado.