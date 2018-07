Todos os rapazes e treinador foram retirados da gruta na Tailândia  

Todos os 12 jovens jogadores de futebol e o treinador que ficaram há duas semanas encurralados numa gruta no norte da Tailândia estão a salvo, segundo as autoridades tailandesas.

Os últimos quatro rapazes e o treinador foram retirados hoje da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia.

O grupo de 12 rapazes e o treinador foram explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só foi possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Os rapazes e o treinador foram retirados numa operação que durou três dias e que começou no domingo, quando os mergulhadores conseguiram retirar da gruta os quatro primeiros rapazes. Na segunda-feira foram retirados outros quatro e hoje a equipa de resgate retirou os últimos quatro garotos e o treinador.