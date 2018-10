Vieira da Silva, a propósito, das carreiras contributivas longas, diz que sem penalização só com mais de 60 anos de idade para quem tenha descontado 46 anos. Para os outros, que ainda assim tenham carreiras longas, "para cada ano, cada pessoa, vai ter a situação concreta, mas vai depender da sua carreira contributiva". Deixa a garantia:

Quanto à solução política, Vieira da Silva não acredita num entendimento do PS com a direita em 2019. Mas é cauteloso sobre fechar a porta se o entendimento for à direita. "A firmações definitivas são sempre perigosas quando se trata de defender a liberdade e a democracia agora, o quadro político em que vivemos não aponta para qualquer espécie de acordo estrutural com os partidos à direita do PS".



Para Vieira da Silva, uma solução ao centro não é "uma solução que interesse a Portugal, o que não exclui compromissos parcelares".





No Governo admite que há momentos de tensão quando se debate o sector da saúde. "É uma área de tensão em todos os Governos", admite dizendo ser um sector difícil. E quando provocado sobre se todos são Centeno, Vieira da Silva disse apenas: "Eu chamo-me Vieira da Silva. Cada um tem o seu próprio nome".