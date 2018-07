Trabalhadores a recibo verde no Estado sobem 15% em 2017

Bruno Simão/Negócios

O Governo lançou no ano passado um programa para regularizar os vínculos precários mas ao longo do ano os trabalhadores a recibo verde voltaram a subir.



A notícia é avançada pelo Público que explica que os dados oficiais da Direcção-Geral e do Emprego Público (DGAEP) mostram que no final do segundo semestre de 2017 a administração central e as autarquias tinham 17.728 pessoas em regime de prestação de serviço, mais 14,6% do que em 2016.



Trata-se do segundo número mais elevado desde o segundo semestre de 2013. Tal como explica o jornal, os dados podem incluir candidatos à regularização e verdadeiras prestação de serviço mas vão de encontro aos alertas do PCP e Bloco de Esquerda que exigem que o Governo tome medidas para evitar novas situações de precariedade no Estado.



Mais de metade dos trabalhadores a recibos verdes está na administração central, em particular no Ministério do Trabalho, onde houve um "acréscimo relevante" devido à contratação de formadores.



O processo de integração dos formadores está em curso, mas a associação que os representa detectou erros nas listas de excluídos, que o Governo já prometeu rever.