Trabalhadores em teletrabalho sem filhos já igualam os restantes

Pandemia de covid-19 acelerou potencial de teletrabalho, mas também recurso ao trabalho remoto em Portugal e na União Europeia. Estudo do “think tank” Bruegel conclui que também reduziu as diferenças entre trabalhadores com e sem filhos.

