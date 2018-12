Trabalhadores por conta própria: o que os move e de que se queixam?

São as boas oportunidades que convencem as pessoas a tornarem-se trabalhadores por conta própria. Mas em Portugal, ao contrário do que acontece na União Europeia, a falta de clientes e os pagamentos em atraso são as principal queixas.

Os resultados de um inquérito publicado esta terça-feira pelo Eurostat começam por mostrar que a resposta a uma oportunidade é a principal razão para iniciar um negócio na maioria dos países da União Europeia, com 23% dos inquiridos a escolherem esta razão.



Em Portugal, a percentagem é ainda mais elevada (28%). A vontade de continuar um negócio familiar (17%) ou o facto de as pessoas não terem encontrado um trabalho como dependentes também é relevante (15%) e neste último caso superior à média europeia (11%). Muito inferior é a percentagem de portugueses que justificam esta opção com a flexibilidade de horários (3%), quando comparada com a da União Europeia (11%).





Falta de clientes e pagamentos em atraso são as principais queixas



Mais de um quarto dos trabalhadores por conta própria na União Europeia (28%), tal como Portugal (26%), parecem relativamente satisfeitos, na medida em que não identificam dificuldades específicas inerentes ao facto de terem lançado um negócio próprio. Os restantes queixam-se.



Períodos de tempo sem clientes ou sem encomendas (21%) e pagamentos em atraso ou não concretizados (19%) são as dificuldades identificadas de forma mais expressiva pelos portugueses, sobretudo quando comparados com as médias da União Europeia, bastante mais baixas (12% nos dois casos).