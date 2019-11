há duas variáveis nas quais é preciso agir: "No aumento dos rendimentos e no combate à precariedade," disse,

do limiar da pobreza correspondeu a um aumento nesse ano de 23 euros no salário mínimo nacional, o que significa que para todos os que estavam próximos do limiar da pobreza, o aumento do salário mínimo nacional não foi suficiente para cobrir o do limiar da pobreza."

"Sendo o limiar da pobreza 501 euros, e sendo o salário mínimo de 600 euros, o que faz com que as pessoas não tenham rendimento do trabalho acima do limiar da pobreza é não beneficiarem do rendimento do trabalho 12 meses por ano, ou seja, um excesso de precariedade," argumentou.Além disso, reconheceu, o "aumentoA questão da pobreza entre a população trabalhadora foi colocada tanto pela socialista Ana Catarina Mendes, como pelos partidos da oposição, nomeadamente os Verdes.Na terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística revelou que a taxa de pobreza entre os trabalhadores subiu de 9,7% em 2017, para 10,8% em 2018 , apesar da taxa de pobreza em geral ter diminuído ligeiramente, para 17,2%.