Traders obtêm lucros com acesso indevido a áudios do Banco de Inglaterra

O The Times noticiou que "hedge funds intercetaram informação vital dos briefings do Banco de Inglaterra", tendo conseguido aceder antecipadamente ao ficheiro áudio das conferências de imprensa, o que lhes deu vantagem face aos restantes agentes do mercado.

Os sistemas do Banco de Inglaterra terão sido acedidos de forma indevida, tendo possibilitado que algumas pessoas conseguissem saber o que Mark Carney (na foto) ia dizer antes da generalidade do mercado. Em causa está um sistema de áudio que existe como rede no caso de a transmissão de vídeo das conferências falhar. A audição das conferências através deste sistema faz com que os operadores em causa consigam uma vantagem temporal, que ronda os cinco a oito segundos. Ainda assim, o suficiente para dar ordens no mercado antes de qualquer outro agente.

Terá sido a investigação do The Times que fez soar os alarmes e levou o Banco de Inglaterra a descobrir que um dos seus fornecedores estava a enviar o "feed" de áudio das conferências de imprensa a determinados operadores que davam ordens de compra e venda tendo em conta as palavras de Carney que o resto do mundo ainda não tinha ouvido.

"Identificámos recentemente que o sinal do áudio das conferências de impressa, usado apenas como cópia de segurança no caso de o vídeo falhar, foi utilizado indevidamente por um fornecedor, que estava ao serviço de terceiros", afirmou o Banco de Inglaterra, citado pelo Cinco Días.

A descoberta desta falha no sistema deverá levar a entidade a rever a forma como transmite as suas conferências de imprensa. O Financial Times adianta que a solução poderá passar pela implementação de um sistema onde este tipo de ficheiros seja colocado no domínio público e esteja disponível para todos, tal como faz o Banco Central Europeu (BCE).

"Este uso completamente inaceitável do ‘feed’ de áudio foi sem o conhecimento ou consentimento do banco", garante o Banco de Inglaterra, citado pela Bloomberg. "Ao verificar isto, o banco retirou imediatamente o acesso ao fornecedor" em causa.