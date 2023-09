Transição digital e energética “podem criar novas periferias”, diz Vasco Cordeiro

O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, alerta, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que as transições em que aposta o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) podem vir a acentuar as disparidades territoriais.

