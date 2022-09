Transporte de passageiros aproxima-se de valores pré-pandemia

Aeroportos do Porto e do Funchal e ferrovia ultrapassam valores de antes da pandemia. Passaram 16 milhões de passageiros pelos aeroportos portugueses no segundo trimestre deste ano.



Manuel de Almeida/Lusa Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 12:25







O transporte de passageiros mantém tendência de aproximação aos níveis de 2019. Os aeroportos do Porto e do Funchal ultrapassaram mesmo valores pré-pandemia, segundo dados divulgados esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Pelos aeroportos nacionais passaram 16 milhões de passageiros, um crescimento homólogo de 299,2% e de 465,7% face ao primeiro trimestre de 2022.



Entre abril e junho, foram transportados por comboio 43,4 milhões de passageiros e por metropolitano 54,9 milhões. Face ao mesmo período de 2021, é um aumento homólogo de 51% e 67,2%. Já face a 2019, as variações foram de +0,9% e de -19,8%, respetivamente.



Quanto ao transporte fluvial, aumentou em termos homólogos 62,5%, tendo atingido os 4,8 milhões de passageiros. Face ao primeiro trimestre de 2022, a subida foi de 105,2%. Ainda assim, é uma redução de 11,5% em relação ao período entre abril e junho de 2019.



Em relação às mercadorias, no transporte por via aérea verificou-se um crescimento de 22,5% face ao mesmo período de 2021 e de 8,8% em relação a 2019. Através da ferrovia, foi registada uma diminuição de 2,1% face ao período homólogo e um aumento de 4,2% em relação ao segundo trimestre de 2019.



Já por rodovia, foram movimentadas 38,9 milhões de toneladas, um decréscimo face a 2021 de 3,5% e em relação a 2019, de apenas 0,8%. Saber mais INE Porto Funchal Instituto Nacional de Estatística economia negócios e finanças transportes

