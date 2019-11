Transportes aceleram crescimento dos serviços em setembro

O crescimento do volume de negócios no setor dos serviços acelerou em setembro, impulsionado sobretudo pelo desempenho dos transportes, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 12 de novembro.

Este indicador subiu 1,3% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado, depois do avanço de 1% observado em agosto.

Segundo os dados do INE, a secção de transportes e armazenagem foi a que mais contribuiu para o desempenho do índice geral, com uma subida homóloga de 6,4%. Atrás desta surge a secção de atividades de informação e de comunicação, com um aumento de 4,2%, e a seguir o comércio por grosso; comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, que passou de uma quebra de 0,1% em agosto para um crescimento de 0,3% em setembro.

Na comparação em cadeia, porém, o volume de negócios nos serviços desceu 0,3% face a agosto, naquele que foi já o terceiro mês consecutivo de descidas mensais.

No que respeita ao emprego no setor, o crescimento foi de 1,2% face a setembro do ano passado, enquanto as remunerações aumentaram 4,7%, bem acima da subida do volume de negócios.

Olhando para o conjunto do terceiro trimestre, a atividade dos serviços aumentou 1,4%, abaixo da subida de 1,9% observada no período entre abril e junho.