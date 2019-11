Três nomeados para comissários recebem "luz verde" da comissão dos assuntos jurídicos

A comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu (PE) deu "luz verde" aos três comissários em falta da Comissão Von der Leyen esta terça-feira, 12 de novembro. Este é o primeiro passo, faltando ainda o "sim" da comissão parlamentar competente de cada pasta do comissário e a confirmação final da votação em plenário do conjunto do novo executivo europeu.





Os membros da comissão dos Assuntos Jurídicos aprovaram as declarações financeiras do nomeado para comissário francês, Thierry Breton, do nomeado para comissário húngaro, Olivér Várhelyi, e da nomeada para comissária romena, Adina-Ioana Valean. Esta comissão é responsável por avaliar se há conflitos de interesses potenciais ou reais dos comissários nomeados.



Contudo, a votação relativa a Breton indicia problemas adiante. O francês, que deverá ficar com a pasta do mercado interno, conseguiu 12 votos a favor e 11 contra. Há preocupações entre alguns eurodeputados de que o nomeado para comissário tenha conflitos de interesses entre a posição que vai assumir e os negócios que fez no passado, principalmente no setor digital.