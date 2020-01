Três rockets caem junto à embaixada dos EUA em Bagdad

Pelo menos três rockets caíram junto à embaixada dos Estados Unidos da América na Zona Verde de Bagdad, Iraque, segundo a agência noticiosa Reuters. Para já não se registam mortos, de acordo com fonte policial.





JUST IN: 2 rockets fired at Baghdad's Green Zone; rocket alarm activated at the U.S. Embassy pic.twitter.com/4WR8wyJpCK — BNO News (@BNONews) January 20, 2020



Segundo a Reuters, tratam-se de mísseis Katyusha, um tipo de artilharia originária da União Soviética.



O lançamento de rockets acontece 18 dias depois da morte do general iraniano Soleimani, devido a um ataque dos EUA. Dias depois o Irão retaliou com o lançamento de 15 mísseis sobre bases norte-americanas no Iraque e acabou também por, acidentalmente, abater um avião civil que partiu de Teerão com destino à Ucrânia.