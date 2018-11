Tria não aceita "suicídio" e Centeno insiste na importância das regras

Pode dizer-se que o encontro entre Giovanni Tria e Mário Centeno terminou como começou: sem avanços nem recuos. O ministro italiano das Finanças reitera a importância de um orçamento expansionista para combater o abrandamento económico e o líder do Eurogrupo bate na tecla de que é preciso cumprir as regras e assegurar a sustentabilidade das contas públicas.

Mário Centeno está em Roma para tentar aproximar as posições de Bruxelas e Roma quanto às metas orçamentais do governo transalpino, mas o resultado do encontro com o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, foi aparentemente nulo. Tria reiterou que o projecto orçamental transalpino "não vai mudar" e o líder do Eurogrupo voltou a alertar para a necessidade de cumprir as regras europeias.





Apesar de ambos terem falado num "encontro profícuo", e de terem garantido que vão continuar o "diálogo construtivo", Giovanni Tria assegurou que a proposta orçamental transalpina, chumbada pela Comissão Europeia, não será alterada.





Esta quinta-feira, a Comissão apresentou as previsões de Outono que estimam que a economia de Itália, a exemplo do conjunto da Zona Euro e da União Europeia, vai abrandar nos próximos anos face às projecções anteriores, um argumento que levou Bruxelas a insistir na necessidade de Roma reformular o respectivo esboço de orçamento.



Contudo, esta manhã Tria defendeu precisamente o contrário: se em 2019 a economia vai abrandar ainda mais do que o previsto anteriormente, então é ainda maior a "necessidade" de um orçamento mais "expansionista" para contrariar esse abrandamento. Foi, por exemplo, esta a receita prescrita pela Comissão aos países-membros da Zona Euro como resposta à crise financeira internacional.



