Tribunal condena com penas de três a cinco anos ex-funcionários do fisco angolano

O Tribunal Provincial de Luanda condenou esta segunda-feira com penas de prisão entre os três e cinco anos os quatro arguidos ex-funcionários do fisco angolano e os restantes cinco co-arguidos a pena suspensa. A defesa já decorreu da decisão.

A leitura da sentença dos nove arguidos acusados dos crimes de fraude fiscal, corrupção passiva, branqueamento de capitais, corrupção activa, associação de malfeitores estava marcada para às 10:00 locais (mesma hora em Portugal), mas só começou três horas mais tarde, sendo conhecida, depois da leitura e resposta aos quesitos, cerca das 20:00.

As penas mais altas, de cinco anos de prisão foram para os arguidos Valério Quiohendama e Ngola Mbandi, seguindo-se a do arguido Nickolas Neto, à altura dos factos administrador da Administração Geral Tributária (AGT), com a pena de quatro anos de prisão, e Tixfutxi Sambo, com a pena de três anos e seis meses.