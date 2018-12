Tribunal confirma que Reino Unido pode desistir do Brexit sem aval da UE

A um dia da votação sobre o acordo alcançado por Theresa May em Bruxelas, o Tribunal de Justiça da União Europeia confirma a possibilidade de "revogação unilateral" do pedido para abandonar o bloco europeu.

Reuters

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) anunciou esta segunda-feira, 10 de Dezembro, que "o Reino Unido pode revogar unilateralmente a notificação da sua intenção de abandonar a União Europeia".

Na véspera da votação no Parlamento britânico sobre o acordo assinado entre a primeira-ministra Theresa May com os parceiros europeus, esta decisão confirma que o país pode desistir do Brexit sem precisar do aval dos restantes Estados-membros para ficar.



Este caso tinha sido remetido por um tribunal escocês, já que vários deputados do Parlamento da Escócia, do Reino Unido e do Parlamento Europeu quiseram saber se o Reino Unido pode recuar na intenção de sair da União Europeia, caso haja descontentamento com a proposta de acordo do Brexit.

A ideia era avaliar se, ao chumbar o acordo no Parlamento, os deputados estão automaticamente a atirar o Reino Unido para um Brexit sem acordo e sem qualquer enquadramento (saída "hard"). Tal poderia acontecer caso não fosse possível fazer marcha-atrás na activação do Artigo 50.º do Tratado da União Europeia, o artigo que abre a porta de saída.

Segundo a Reuters, esta tomada de decisão rápida por parte do Tribunal acabou por surpreender todos os envolvidos. É verdade que este organismo tinha aceitado avaliar o pedido como um caso urgente, mas a expectativa era de que a decisão final só chegaria antes de 29 de Março do próximo ano, o chamado dia D do Brexit.