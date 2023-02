Tribunal de Contas quer lei para proteger e responsabilizar denunciantes

O Tribunal de Contas (TdC) defende a criação de um quadro legal que regulamente as questões relacionadas com as denúncias, "designadamente que definisse o que poderia ser o ‘estatuto do denunciante’ onde se contemplassem, entre outros: os meios de proteção do denunciante, a sua responsabilização e as garantias do denunciado".

Além disso, "haveria, por outro lado, que definir exigências mínimas, só podendo ter o ‘estatuto de denunciante’ e, como tal gozar da proteção devida, quem denuncia determinados factos porque deles tem prova ou indícios que indiquem a sua veracidade ou probabilidade elevada".

O entendimento consta do relatório de Análise global do tratamento das participações, exposições, queixas e denúncias ao TdC, divulgado esta segunda-feira. No documento, o tribunal sublinha que "o desafio que se coloca ao legislador nacional é garantir uma efetiva proteção do denunciante sem esquecer o necessário equilíbrio com as garantias do denunciado".

O relatório agora divulgado resultou de uma ação que abrangeu as participações, exposições, queixas e denúncias que chegaram ao TdC em 2021. Assim, ao longo desse ano o Núcleo de Análise e Tratamento de Denúncias e de Relatórios dos Órgãos de Controlo Interno (NATDR) recebeu 339 processos, um número que mais do que duplicou face ao ano anterior.

Destes processos, 184 correspondem a Processos de Denúncias, sendo que, entre o total de processos constam os recebidos do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) ao abrigo de um protocolo de cooperação institucional entre as duas entidades assinado nesse mesmo ano - na prática, o CAAD envia ao TdC as suas decisões em matéria de arbitragem administrativa.

Autarquias lideram

Cerca de 43,4% do total de denúncias e processos relacionados concentra-se na área de responsabilidade e, mais exatamente, administração local e setor empresarial local. Segue-se a área referente às chamadas funções de soberania, com cerca de 31% do universo total de processos, mas incluindo aí, na sua maioria (83,8%) as decisões do CAAD.

Olhando apenas para os processos de denúncias, "aquelas a que respeitam o maior número de processos são as autarquias locais, mais concretamente os municípios (61%), seguidos pelas freguesias (33,3%)". E, dentro destas, destacam-se as relativas a eleitos locais, despesas e contratação pública, recursos humanos e atribuição de subsídios.

O relatório indica, por outro lado, que entre 2019 a 2021, foram realizadas 21 auditorias de apuramento de responsabilidades financeiras, com base em denúncias apresentadas ao Tribunal, sendo que em 30 de setembro de 2022 já tinham sido concluídas seis auditorias de apuramento de responsabilidade financeira.

Dada a preponderância de situações envolvendo o setor local, o TdC sublinha que, no que toca a fatores de risco, "o processo de descentralização e competências em curso, face ao volume de competências e responsabilidades que são transferidas para o setor da administração local, bem como às implicações operacionais e financeiras daí decorrentes quer para as entidades integradas nesse setor, quer para a administração central, poderá levar a um agravamento do mesmo, o que exigirá uma especial atenção por parte das entidades com funções de controlo".